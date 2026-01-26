نتنياهو: من مصلحتنا تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه من مصلحة إسرائيل تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمد نزال، أن الوصول إلى جثة الأسير الإسرائيلي الأخير سيقضي على آخر الذرائع التي يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإفشال الاتفاق.

وأشار نزال إلى أن الحركة جاهزة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الفلسطينية برئاسة علي شعث، مؤكداً التزام "حماس" بالتعاون مع القيادة الفلسطينية لضمان تطبيق الاتفاق.

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعودة الرهينة الأخير، ران غويلي، من قطاع غزة.

وقال نتنياهو : "راني، بطل إسرائيل، دخل أولاً وخرج أخيراً"، وأشاد بالجيش الإسرائيلي قائلاً: "هذا إنجاز عظيم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، الأثنين، بعد التأكد من هوية جثمان الجندي ران غويلي الذي تم اختطافه أثناء أحداث السابع من أكتوبر 2023، لم يعد هناك رسميا أي رهائن محتجزين في قطاع غزة.