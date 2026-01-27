ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة

علق الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، على الفيديو المنتشر لـ فتاة مرتدية ملابس تمريض وحولها ما يشبه جثث موتى، وأن الجميع اعتقد إنها مشرحة والفتاة ممرضة تمزح مع الجثث.

وقال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن وسائل التواصل الاجتماعي للأسف تستخدم بشكل غير صحيح، وأن فيديو هذا الفتاة يظهر الطاقم الطبي بشكل غير صحيح.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هذه الفتاة اكتشف أنها ليست ممرضة، لم تتبع الأطباء، ولا الممرضين، ولذلك على الجميع الحذرمن الاستخدام غير الصحيح لـ السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن« الفيديو المتداول للممرضة في المشرحة يسيء للطاقم الطبي، لكن الحمد لله طلعت كومبارس وليست ممرضة.. ومريضة نفسيا وربنا يشفيها» .

أول تعليق من الفتاة صاحبة الفيديو



وفي أول تعليق من الفتاة صاحبة الفيديو، قامت بنشر فيديو جديد على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الصورة الكاملة لما ظهر، قائلة: "أن بهزر معاكو هو مين هيقدر يدخل جوا مشرحة وبصور ويعمل ريأكت كوميدي أصلا.. أنا مش مريضة نفسوية للدرجادي".

وأضافت الفتاة: "اه إحنا عندنا شوية خلل ودا طبيعي بسبب العوامل الأسرية مختلفناش بس مش لدرجة أدخل المشرحة، اللي أنا مسكتها في أيدي دي منيكان أنا ركبي كانت بتخبط في بعض وأنا عارفه إنها مليكان".

وتعليقا على من طالب بمحاسبتها، قالت الفتاة: "حاسب أنت وركز في الفيديو".