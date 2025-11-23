قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
محافظ أسوان: دعم أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب وذوي الهمم

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة خلال الشهرين الماضيين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة المتواصل لدعم كافة الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتخصصة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى القرى والنجوع من أجل تعزيز مبادئ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان وصول الوعى والخدمات لجميع المواطنين ، وبما يساهم فى بناء مجتمع واعى وقادر على مواجهة التحديات التنموية والإجتماعية. 

ومن جانبها أوضحت سهير مكى مدير وحدة تكافؤ الفرص بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع كافة الشركاء من المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدنى تم إستمرار تنظيم سلسلة واسعة من ورش العمل والمبادرات التوعوية والبرامج التثقيفية.

جهود متنوعة 

وأكدت بأن هذه الجهود جاءت إستجابة مباشرة لإحتياجات المجتمع ولمعالجة عدد من القضايا الملحة ، وفى مقدمتها حماية الأطفال والشباب من مخاطر التكنولوجيا والسلوكيات الضارة ، ودعم حقوق المرأة وذوى الهمم ، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر والصحة الإنجابية ، مع التركيز على بناء وعى حقيقى لدى الفتيات والأسر بأهمية التثقيف المالى والشمول الإقتصادى لتعزيز قدرات النساء والشباب على إدارة مواردهم المالية ومعرفة حقوقهم الإقتصادية. 

وأشارت إلى أنه يتواكب مع ذلك التوعية بمكافحة التسرب من التعليم والتوعوية بمخاطر عمالة الأطفال ، وتشجيع الطلاب على الإستمرار فى المنظومة التعليمية ، فضلاً عن التعريف بالخدمات المتاحة لذوي الإحتياجات الخاصة وبما يدعم مشاركتهم الفعالة فى المجتمع.

ولفت إلى مواصلة تنفيذ الأنشطة والفعاليات لتفعيل خطة المحافظة لضمان وصول الوعى والخدمات لجميع فئات المجتمع دون إستثناء ، مع دعم التعليم الفنى وتمكين الطالبات من إكتساب المهارات المهنية المطلوبة بما يساهم فى تأهيل كوادر فنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى ، ودعماً لمسار التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المراكز والمدن .

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

