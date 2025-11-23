محافظ أسوان: دعم أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب وذوي الهمم

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة خلال الشهرين الماضيين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة المتواصل لدعم كافة الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتخصصة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى القرى والنجوع من أجل تعزيز مبادئ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان وصول الوعى والخدمات لجميع المواطنين ، وبما يساهم فى بناء مجتمع واعى وقادر على مواجهة التحديات التنموية والإجتماعية.

ومن جانبها أوضحت سهير مكى مدير وحدة تكافؤ الفرص بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع كافة الشركاء من المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدنى تم إستمرار تنظيم سلسلة واسعة من ورش العمل والمبادرات التوعوية والبرامج التثقيفية.

جهود متنوعة

وأكدت بأن هذه الجهود جاءت إستجابة مباشرة لإحتياجات المجتمع ولمعالجة عدد من القضايا الملحة ، وفى مقدمتها حماية الأطفال والشباب من مخاطر التكنولوجيا والسلوكيات الضارة ، ودعم حقوق المرأة وذوى الهمم ، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر والصحة الإنجابية ، مع التركيز على بناء وعى حقيقى لدى الفتيات والأسر بأهمية التثقيف المالى والشمول الإقتصادى لتعزيز قدرات النساء والشباب على إدارة مواردهم المالية ومعرفة حقوقهم الإقتصادية.

وأشارت إلى أنه يتواكب مع ذلك التوعية بمكافحة التسرب من التعليم والتوعوية بمخاطر عمالة الأطفال ، وتشجيع الطلاب على الإستمرار فى المنظومة التعليمية ، فضلاً عن التعريف بالخدمات المتاحة لذوي الإحتياجات الخاصة وبما يدعم مشاركتهم الفعالة فى المجتمع.

ولفت إلى مواصلة تنفيذ الأنشطة والفعاليات لتفعيل خطة المحافظة لضمان وصول الوعى والخدمات لجميع فئات المجتمع دون إستثناء ، مع دعم التعليم الفنى وتمكين الطالبات من إكتساب المهارات المهنية المطلوبة بما يساهم فى تأهيل كوادر فنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى ، ودعماً لمسار التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المراكز والمدن .