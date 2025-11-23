جامعة أسوان تنظم ورشة لتعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى المنظومة الإدارية

نظمت جامعة أسوان ورشة عمل متخصصة حول دعم وتعزيز الكوادر البشرية ورفع كفاءة المنظومة الإدارية ومستحقات العمالة اليومية غير المنتظمة، وذلك تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبإشراف خالد عسران أمين عام الجامعة.

وتناولت ورشة العمل التي قدمتها أسماء حنفي مدرب التنمية البشرية شرحًا تفصيليًا للدورة المستندية المتعلقة بآليات صرف المستحقات الخاصة بالعمالة المؤقتة، بهدف رفع الوعي لدى العاملين وتحسين جودة الأداء وضمان التطبيق الصحيح للضوابط المالية والإدارية.

أنشطة جامعية

وقد شهدت الورشة تفاعلًا إيجابيًا من العاملين بكليات الجامعة، الذين أثنوا على وضوح المعلومات المقدمة وأهميتها في تسهيل الإجراءات والارتقاء بمنظومة العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان علي حرص الجامعة من اجل توفير بيئة عمل تعتمد على الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية.

وأشار إلى أنه من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق وواجبات العاملين غير المنتظمين، وضمان أفضل مستوى من الأداء الإداري. كما نعمل باستمرار على تنظيم برامج تدريبية تسهم في تطوير الموارد البشرية وتدعم مسيرة الجامعة في تحقيق رؤيتها نحو التميز.