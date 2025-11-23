مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عاما.. تفاصيل

أعلن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم للكاراتيه بعد غياب دام 37 عامًا، مؤكدًا أن القاهرة نجحت في إقناع الاتحاد الدولي بمنحها حق تنظيم الحدث العالمي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح الدهراوي أن ملف الاستضافة قدم بصورة احترافية، ما ساهم في قبول القاهرة لاستضافة البطولة المقررة إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد الدهراوي أن النسخة المقبلة تعد الأكبر من نوعها، لما تشهده من مشاركة واسعة تشبه بطولات الأولمبياد، حيث تضم 88 دولة، إلى جانب أكثر من 30 دولة في بطولة ذوي الهمم التي يشارك فيها أبطال عالميون.

وأضاف أن مصر أثبتت قدراتها التنظيمية القوية بعد حصولها على المركز الأول في بطولة الكاراتيه لذوي الهمم في نسختها الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة في مصر نالت إشادات واسعة من الاتحادات الدولية.

وعن أسباب تفضيل القاهرة لاستضافة الحدث، أوضح الدهراوي أن العاصمة المصرية تمتلك مجموعة فنادق ومرافق سياحية لا تتوافر في عدد من الدول الأوروبية، فضلًا عن المقومات السياحية التي تجذب الوفود المشاركة، مؤكدًا أن لجان الاتحاد الدولي تتابع كافة التفاصيل لضمان تقديم نسخة استثنائية.