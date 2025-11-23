قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عاما.. تفاصيل

رنا عبد الرحمن

أعلن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم للكاراتيه بعد غياب دام 37 عامًا، مؤكدًا أن القاهرة نجحت في إقناع الاتحاد الدولي بمنحها حق تنظيم الحدث العالمي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح الدهراوي أن ملف الاستضافة قدم بصورة احترافية، ما ساهم في قبول القاهرة لاستضافة البطولة المقررة إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد الدهراوي أن النسخة المقبلة تعد الأكبر من نوعها، لما تشهده من مشاركة واسعة تشبه بطولات الأولمبياد، حيث تضم 88 دولة، إلى جانب أكثر من 30 دولة في بطولة ذوي الهمم التي يشارك فيها أبطال عالميون.

وأضاف أن مصر أثبتت قدراتها التنظيمية القوية بعد حصولها على المركز الأول في بطولة الكاراتيه لذوي الهمم في نسختها الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة في مصر نالت إشادات واسعة من الاتحادات الدولية.

وعن أسباب تفضيل القاهرة لاستضافة الحدث، أوضح الدهراوي أن العاصمة المصرية تمتلك مجموعة فنادق ومرافق سياحية لا تتوافر في عدد من الدول الأوروبية، فضلًا عن المقومات السياحية التي تجذب الوفود المشاركة، مؤكدًا أن لجان الاتحاد الدولي تتابع كافة التفاصيل لضمان تقديم نسخة استثنائية.

