النيابة تتدخل لإنقاذ طفلة من آثار التنمر.. وأحمد موسى يروي تفاصيل الواقعة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، قصة طفلة تعرضت لتنمر قاسٍ داخل مدرستها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية ودفعها للانعزال ومحاولة إيذاء نفسها ورفض الذهاب إلى المدرسة.

وأوضح موسى، أن الصدمة التي واجهتها الطفلة جعلتها تنطوي على ذاتها وتتجنب التواصل مع الآخرين، قبل أن تتدخل النيابة العامة بشكل عاجل في إطار دورها المجتمعي لحماية الأطفال.

فقد أصدر النائب العام توجيهًا بإيفاد عضوين من النيابة لزيارة الطفلة وطمأنتها، والعمل على إعادة دمجها في البيئة المدرسية بشكل آمن.

وأشار موسى، إلى أن عضوي النيابة اصطحبا الطفلة في أول يوم عودتها للمدرسة بعد الواقعة، حيث عملا على تعزيز ثقتها بنفسها ومساعدتها على الاندماج مع زملائها، إضافة إلى تقديم دعم نفسي مباشر لها.

وخلال الزيارة، ناقش أعضاء النيابة مع الطفلة معنى العقوبة الإنسانية والقيم الأخلاقية والقانونية المتعلقة بجريمة التنمر، مؤكدين أهمية الاحترام والمسؤولية داخل المجتمع المدرسي.

وفي ختام عرضه للقضية، أعرب موسى عن تقديره للدور الذي قامت به النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الطفلة عادت إلى المدرسة بابتسامة وراحة نفسية بعد الدعم الذي تلقتته.