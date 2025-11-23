قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الأحد 23-11-2025

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الأحد الموافق : 23/ 11 / 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها، حيث كان هناك توافد الأهالي على الأسواق لشراء متطلباتهم الغذائية. 

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا أن كان فى بعض أماكن البيع عروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 لـ170 وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفته والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 لـ90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210جنيهًا للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

جدير بالذكر أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

سماعات Buds 4 Pro

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

أوبل انسيجنيا موديل 2018

اركب أوبل انسيجنيا سيدان بـ 950 ألف جنيه

نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد