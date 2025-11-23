قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظ أسوان يوجه بسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات

محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتعامل الفورى مع المشاكل التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى ، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى قطاعات العمل العام المختلفة .

ويأتى ذلك فى ظل النهج الذى تتبناه محافظة أسوان للتفاعل السريع مع المطالب الجماهيرية وشكاوى المواطنين الواردة بمختلف وسائل التواصل .

وأكد محافظ أسوان على أن الإستجابة الفورية للشكاوى تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، وهذا ما تحقق من خلال الجهود المبذولة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمياه الجوفية والزراعة ، إلى جانب إزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بما ينعكس إيجابياً على المواطنين .

وقدم المحافظ الشكر للمسئولين بكافة الجهات لما تم بذله من جهود خلال هذه الفترة ، وهو الذى يتطلب المزيد ، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، وتنفيذ خطط التطوير بما يعزز جودة الحياة فى مختلف القطاعات.

جهود متنوعة

وفى هذا السياق تدخلت الأجهزة التنفيذية لحل مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بعدد من المناطق ، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير لبيارات الصرف الصحى ، وحل المشاكل الخاصة بالصرف بمناطق الإسكان الاجتماعى والصداقة الجديدة والإسعاف والجوزيرة والمحمودية والحجعلاب بأبو الريش داخل مركز ومدينة أسوان .

بالإضافة إلى قرية الدقاديق بمركز إدفو ، إلى جانب معالجة مشكلة الصرف الصحى بقرية الحجندية بكوم أمبو من خلال توفير الإعتماد المالى اللازم لإستكمال تركيب لوحة الكهرباء الخاصة بإنشاء آبار لشفط المياه المتراكمة بالشوارع ، كما تم التعامل مع شكاوى ضعف مياه الشرب والانقطاع المتكرر فى مناطق الشيخ هارون وأبو الريش وعدد من المناطق الأخرى بالمراكز والمدن .

مع إستكمال أعمال تطهير الترع لتوفير مياه الرى الخاصة بالزراعات المختلفة الخاصة بالمزارعين بالقرى والنجوع ، ومنها قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن رفع كميات القمامة بمركز كوم أمبو وتحويلها إلى المقلب العمومى للحد من أى تلوث بيئى ، علاوة على رفع القمامة والتراكمات من أمام مركز شباب الشطب ، والشوارع المختلفة بمركز ومدينة دراو .

علاوة على المواجهة الحازمة لمحاولات تهريب كميات الوقود من البنزين والسولار لمنع خلق سوق سوداء ، وهو الذى تكامل معه رفع المخلفات والتراكمات داخل المناطق السكنية بمختلف المراكز والمدن ، مع تكثيف النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

