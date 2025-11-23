التنمية المحلية تكشف استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استعدادات الوزارة لتصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين.

وأضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع محافظات المرحلة الثانية وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية.

وتابع الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع قبل انطلاق التصويت صباح غداً الاثنين.

وأوضحت الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذا الأمر من حيث الإنارة والنظافة والتهوية الجيدة ومراجعة مصادر الطاقة البديلة ورفع الإشغالات من محيط اللجان وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين في العملية الانتخابية.