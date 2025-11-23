نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه لن يسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته مرة أخرى، متوقعا من الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.

وقال نتنياهو، وفقا لما نشرته "القاهرة الإخبارية"، إننا نتوقع من الحكومة اللبنانية العمل على نزع سلاح حزب الله.

وأكد أن الطبطبائي، قاد جهود حزب الله لإعادة بناء قوته العسكرية، مؤكدا أننا لن نسمح لحزب الله بأن يشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى.

حزب الله لن يرد على محاولة الاغتيال

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسئولين، إن حزب الله لن يرد على محاولة اغتيال رئيس أركان حزب الله وفقا للتقديرات الحالية.

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الضربة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي ضد رئيس أركان حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل العمل "بكامل قوتها" لمنع أي تهديد يستهدف سكان الشمال والدولة.

وقال كاتس في بيانه: "سنستمر في العمل بكل قوة لمنع أي خطر على سكان الشمال ودولة إسرائيل. كل من يرفع يده ضد إسرائيل سنقطع يده."

وكشف مسئولون إسرائيليون لوسائل إعلام غربية، أن عملية اغتيال هيثم علي الطباطبائي الرجل الثاني لحزب الله في بيروت كانت ناجحة.