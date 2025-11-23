إعلام إسرائيلي: حزب الله لن يرد على محاولة اغتيال رئيس أركانه

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسئولين، إن حزب الله لن يرد على محاولة اغتيال رئيس أركان حزب الله وفقا للتقديرات الحالية.

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الضربة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي ضد رئيس أركان حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل العمل "بكامل قوتها" لمنع أي تهديد يستهدف سكان الشمال والدولة.

وقال كاتس في بيانه: "سنستمر في العمل بكل قوة لمنع أي خطر على سكان الشمال ودولة إسرائيل. كل من يرفع يده ضد إسرائيل سنقطع يده."

وكشف مسئولون إسرائيليون لوسائل إعلام غربية، أن عملية اغتيال هيثم علي الطباطبائي الرجل الثاني لحزب الله في بيروت كانت ناجحة.