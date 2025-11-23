برلماني: تصنيف أمريكا الإخوان كمنظمة إرهابية خطوة طال انتظارها ونصر للجهود المصرية

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه سيصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية هو خطوة طال انتظارها وتُمثل إقرارًا دوليًا بالغ الأهمية بطبيعة هذه الجماعة ودورها التخريبي.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن هذا القرار، الذي أكد ترامب أنه سيتم بأشد العبارات، يُمثل نصرًا للجهود المصرية والعربية التي سعت طويلًا لكشف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تستغل الدين غطاءً لخدمة أهداف سياسية وتغذية التطرف، موضحًا أن تصنيف الولايات المتحدة للجماعة بهذه الصفة سيضع حدًا للمحاولات المستمرة لتبييض صورتها والعمل تحت غطاء سياسي في الدول الغربية، وسيقوض مصادر تمويلها ودعمها الخارجي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هذا الإجراء يوجه ضربة قوية لشبكات الإخوان التي تُعد حاضنة فكرية أساسية للعديد من الجماعات المتطرفة الأخرى، مما يُعزز جهود مكافحة الإرهاب عالميًا، مؤكدًا أن تصنيف الجماعة كإرهابية يدعم بشكل مباشر استقرار الدول التي عانت من تدخلات ومؤامرات الإخوان، ويُقوي الأنظمة الوطنية في مواجهة محاولات الفوضى.

وأشاد بهذا الموقف الحاسم الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويُساهم في تجفيف منابع الإرهاب الفكري والمالي الذي يُهدد أمن وسلامة الشعوب.