إعلام أمريكي: ترامب يستعد لإعلان الإخوان منظمة إرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى إن تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان رسميًا عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وخلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن هذا التوجه إذا تم اعتماده؛ سيمثل ضربة كبيرة للتنظيم على المستوى الدولي، خاصة أن ترامب، وفقًا للحديث المتداول، يخطط لاتخاذ القرار بأقصى درجات التشدد، معتبرًا الخطوة تحولًا عالميًا مهمًا ورسالة واضحة للداعمين لهذه الجماعة.

وبين موسى أن التصنيف المحتمل سيفتح الباب أمام إجراءات واسعة، من بينها ملاحقة عناصر التنظيم، تجميد الأموال والأصول، غلق المكاتب والواجهات الإعلامية، منع السفر، ووقف أي تمويل داخلي أو خارجي مرتبط بالجماعة، إلى جانب قيود مصرفية تمنع البنوك من التعامل مع أي كيانات ذات صلة.

واختتم بأن الخطوة الأمريكية إن تمت؛ قد تدفع دولًا أخرى لاتخاذ إجراءات مشابهة، ما يعني اتساع نطاق الضغوط الدولية على الجماعة خلال الفترة المقبلة.