تقارير أمريكية ترجح إعلان ترامب تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا وإجراءات دولية متوقعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطيته لخبر عاجل في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار قرار رسمي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأوضح موسى أن القرار المرتقب في حال صدوره سيمثل تحولًا كبيرًا في الموقف الأمريكي تجاه الجماعة، معتبرًا أنه سيشكل ضربة قوية تمتد آثارها إلى خارج الحدود الأمريكية.

وأشار إلى أن ترامب عبر عن نيته اتخاذ إجراءات هي الأكثر صرامة في هذا الملف، في خطوة وصفها موسى بأنها رسالة واضحة لكل الكيانات الداعمة للتنظيم.

وبين موسى أن التصنيف المحتمل سيفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الإجراءات، من بينها ملاحقة العناصر المرتبطة بالجماعة، وتجميد أصولهم، وإغلاق مقارهم ومؤسساتهم الإعلامية، إلى جانب فرض قيود على السفر ومنع أي تمويل قد يصل إلى التنظيم داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فضلًا عن منع البنوك من التعامل مع أي كيانات يشتبه بارتباطها بالإخوان.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الخطوة الأمريكية المتوقعة قد تدفع العديد من الدول إلى اتباع النهج ذاته، ما قد يؤدي إلى تشكيل موجة دولية جديدة لتشديد الخناق على التنظيم وتأثيره في المنطقة والعالم.