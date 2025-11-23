أستاذ بالناتو: ترامب أبلغ قادة أوروبا بأن زيلينسكي سيواجه شروطا أسوأ خلال الفترة المقبلة

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبا بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيواجه "شروطًا أسوأ" خلال الفترة المقبلة إذا لم يوافق على المقترحات المطروحة والخطة الأمريكية المقدمة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

التعامل مع الطرف الآخر

وأشار سيد غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ترامب وضع الأمر في سياق يوحي بأن رفض زيلينسكي قد يقود إلى "نهاية العالم"، موضحًا أن أسلوب ترامب التفاوضي يقوم دائمًا على التعامل مع الطرف الآخر بوصفه خصمًا أو شريكًا في صفقة يديرها بشكل مباشر.

وشدد سيد غنيم، على أن الخطة الحالية هي ذاتها التي عُرضت سابقًا ورفضها زيلينسكي في ذلك الوقت، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يكرر أسلوبه بوتيرة سريعة رغم معرفته بنتائج هذا النهج، مؤكدًا أن الوضع الحالي يختلف عن السابق؛ إذ لم يعد زيلينسكي في مواجهة منفردة.

وتابع: "تلعب أوروبا دورًا أكبر وأكثر تأثيرًا في دعم أوكرانيا، خاصة في ظل بحث العواصم الأوروبية عن آليات لمواجهة روسيا بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة".