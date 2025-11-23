بتروجيت يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم بتروجيت على حرس الحدود ، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح بتروجيت في إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٧ ، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيكو سونكو برأسية لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل بتروجيت أمام حرس الحدود كالتالي:-

ـ حراسة المرمى: عمر صلاح

ـ الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

ـ خط الوسط: محمد علي عكاشة ومصطفى الجمل وأدهم حامد

ـ خط الهجوم: محمد دودو وسيكو سونكو ومصطفى البدري