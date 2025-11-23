سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الجو غدا الاثنين ستكون أجواء خريفية وليست أجواء شتوية في فترة النهار.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين على قناة "النهار"، أن حالة الطقس اليوم كانت أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام بحوالي 7 درجات وسجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 33 درحة مئوية.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من غدا الاثنين ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وستشهد درجات الحرارة انخفاض من 6 إلى 7 درجات.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستسجل منة 6 إلى 7 درجات مئوية، وفي الليل ستنخفض درجات الحرارة وسيكون هناك إحساس بالبرودة.

وأضافت أن هناك فرص لسقوط الأمطار غدا في معظم محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة.