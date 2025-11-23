سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار من رعدية إلى غزيرة في السواحل الشمالية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن بعض المناطق ستشهد سيول مثل مرسي علم وشلاتين.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الامطار ستختلف كمياتها من محافظة إلى أخرى حسب قوة الرياح، مستدركة أن غدًا سنشهد سقوط امطار في كافة المحافظات مابين متوسطة وغزيرة ورعدية على سواحل الوجه البحري والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى.

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأربعاء ستقل فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة لن تعود للارتفاع مرة أخرى.