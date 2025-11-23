ياسمين عز: لا بد من إجراء عنيف ضد المسئولين بمدرسة الإعتداء على الأطــفال

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن “الأم المصرية متمرمطة ومتحملة مسئولية اطفالها والأب المصري بيتعب ويشقى عشان ولادة، لذا لا بد من اتخاذ قرار عنيف ضد المدرسة التي حدث بها الإعتداء الجسدي على الأطفال وأن يتم الضرب بيد من حديد على كل المسئولين فيها”.

قالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “المتحرش اللي اتفصل من المدرسة يرجع لعمله جوة المدرسة ليه، وأنا هفضل اتكلم في الموضوع ده عشان يرجع حق الأطفال اللي تم الإعتداء عليهم ويبرد قلوب الأمهات”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه لا بد أن يتم تحويل إدارة المدرسة للتحقيق وأن يكون هناك إجراءات رادعة.