الأوقاف عن دولة التلاوة: العمل على البرنامج بدأ منذ الصيف الماضى

علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على انطلاق برنامج دولة التلاوة، مشيرا إلى أنه هذا البرنامج يمثل حالة فريدة من الجمال والرقى.





وأضاف أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف خلال استضافته فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذا البرنامج يعد جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية التى اشتهرت عبر التاريخ بتخريج كبار القرّاء وأصحاب الأصوات الذهبية.

و أشار أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن عملية البحث عن المواهب المشاركة فى البرنامج كانت معقدة ولم تكن بالسهولة المتوقعة ، متابعا لا العمل على البرنامج بدأ منذ الصيف الماضى، حيث انطلقت حملات موسعة لاكتشاف الأصوات المميزة فى مختلف المحافظات.

