قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من ملف القضية للشاشات.. هل كشف "ورد وشيكولاتة" اللحظات الأخيرة في حياة شيماء جمال؟

شيماء جمال
شيماء جمال
ندى سويفى

تصدر خلال الأيام الماضية مسلسل "ورد وشيكولاتة" بطولة الفنان محمد فراج والفنانة زينة تريند مواقع التواصل الاجتماعي لما تتضمنه أحداثه من جريمة مثيرة ربطها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل الإعلامية "شيماء جمال" على يد زوجها القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي رغم نفي المنتج جمال العدل أن قصة المسلسل تخص المذيعة شيماء جمال.

 هل كشف "ورد وشيكولاتة" اللحظات الأخيرة في حياة شيماء جمال

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد مشهد مقتل الفنانة زينة على يد زوجها ودفنها بذات الطريقة التي قتلت بها الإعلامية شيماء جمال وتصر والدتها أن المسلسل يمثل حياة ابنتها بالتفصيل وقالت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في عدة لقاءات تليفزيونية: "أؤكد وبكل يقين أن مسلسل "ورد وشيكولاتة" يروي قصة ابنتي شيماء جمال، فكل أحداثه تعكس ما جرى معها حرفيًا".

وأضافت والدة شيماء جمال، أن الرأي العام كله شاهد على القضية، وما يحدث في المسلسل ليس بحاجة إلى إثبات أو نفي، لافتة إلى أنه حتى ملابس الفنانة زينة في العمل هي نفس أسلوب شيماء، وحركاتها وتعبيراتها تجسّد ابنتي تمامًا، وكأن زينة تشربت شخصية شيماء وقدّمتها بكل تفاصيلها الدقيقة.

وقالت: "أحب أن أوضح أن شركة العدل جروب تنكر أن القصة تخص شيماء، ربما ظنًا منهم أنني سأطلب مقابلًا ماديًا، وأنا أقولها بوضوح: أنا لا أقبل جنيهًا واحدًا. أنا والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال… ولا أتاجر باسم ابنتي ولو صُنّاع العمل كانوا سألوني، لقدّمت لهم تفاصيل أدق بكثير مما ظهر في المسلسل".

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اوراق حيثيات الحكم بإعدام أيمن حجاج وحسين الغرابلي لتظهر اعترافاتهما بقتل شيماء جمال مطابقة لمشهد قتل الفنانة زينة في المسلسل.

أحداث مسلسل ورد وشيكولاتة أعادت للأذهان تفاصيل جريمة مروعة كان يوم 20 يونيو 2022 شاهدا عليها عندما اختفت الإعلامية شيماء جمال وتقدم زوجها القاضي أيمن حجاج ببلاغ بتغيبها بعدما تركها أمام مول المرشدي بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر إلا أن بلاغه فضحه حيث تبين من فحص كاميرات مراقبة المول انصراف شيماء جمال مع زوجها.. بينما كان حسين الغرابلي المقاول صديق القاضي بداية الخيط لحل لغز الجريمة حيث فجر مفاجأة أن القاصي أيمن حجاج قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وابتزه لمشاركته في الجريمة ليتبين فيما بعد كذب ادعاءه وأنه عاون صديقه في جريمة القتل والتخطيط لها منذ البداية لعدم فضح نشاطهما المشبوه.

محكمة جنايات الجيزة سردت في حيثياتها التي أوردتها بعد الحكم بالإعدام شنقا للمتهمين الاثنين تفاصيل الجريمة كاملة بحسب اعترافاتهم وتحريات الأجهزة الأمنية وشهادة عدد من الشهود.

واعترف المتهم أيمن حجاج في التحقيقات بأنه بعد احتدام الخلافات بينه وبين زوجته الإعلامية شيماء جمال لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورته دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبت منه مبلغ ٣ ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء إلى مستقبله وسمعته، فعقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه حسين الغرابلي المتهم الثاني الذي قال له: "لو عاشت هتفضحنا" فوضعا خطة قتلها بداية باستئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيدة عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها، فأتم صديقه -الغرابلي- العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وأجرى بها بعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، حتى جاء موعد التنفيذ باستدراجها إلى المزرعة بزعم أنه سيشتريها لها إذا صادفت إعجابها وكان هو في انتظارهما وما أن دخلا إلى المزرعة توجها إلى استراحتها وبعد دقائق طلب منه المتهم أيمن حجاج عمل كوبين من الشاى.

كانت هذه بداية التنفيذ وفق ما خططا له واتفقا عليه حيث لم يمضى سوى وقت صغير حتى سمع المجنى عليها تنعته "يا بن الكلب" فاستطلع الأمر فأبصر المتهم الأول يجذب المجنى عليها من شال كانت ترتديه حول عنقها وأشهر سلاحه وضرب بمؤخرته رأسها ثلاث ضربات أو اثنين فسقطت أرضًا فاعتلاها وضغط بركبته على وجهها وبيديه كمم فمها كاتما أنفاسها وما أن أبصره حتى طلب منه الإمساك بساقيها فأجابه لذلك حتى سكنت حركتها تمامًا ثم أوثق قدميها ولفا وجهها وكبل الأول جسدها بسلسة حديدية "جنزير" بعد أن جردها من مصوغاتها الذهبية ثم جذباها ارضًا وحملاها إلى حقيبة سيارة المتهم الأول وذهب إلى الحفرة التى فى نهاية المزرعة وقاما بدفنها وسكب زوجها ماء النار على جثتها لتغير معالمها.

في منتصف شهر أغسطس الماضي وبعد مرور قرابة 3 سنوات على الجريمة نفذت الجهات المختصة حكم الإعدام على القاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي لقيامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال وتم تسليم جثتيهما لذويهما وتم دفنهما في جنازة محدودة.

شيماء جمال مسلسل ورد وشيكولاتة الفنان محمد فراج الفنانة زينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

جلسة متخصصة بجناح الشركة القابضة تستعرض حلولا ذكية متقدمة للتنبؤ المكاني بالأعطال

خلال معرض IWWI 2025

المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا: مصر شريك استراتيجي لقيادة تكنولوجيات المياه في المنطقة

خلال الاجتماع

رئيس القاهرة الجديدة يبحث مع جمعية مطوري المدينة مستجدات مشروعات بيت الوطن

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد