تأجيل محاكمة 80 متهما بقضية “خلية الهيكل الإدارى للإخوان”

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 12 يناير للقرار السابق.

محاكمة 80 متهما بقضية “خلية الهيكل الإدارى للإخوان”

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر.

جاء بأمر الإحالة فى غضون الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، المتهمين من الأول وحتى السابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهم الـ14 تهم تمويل الإرهاب.