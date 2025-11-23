قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
أمل مجدى

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم السفيرة ريكا إيلا سفيرة فنلندا بالقاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تمكين المرأة.

رحبت المستشارة أمل عمار بسفيرة فنلندا في مستهل اللقاء، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ملف تمكين المرأة، مؤكدة على أن هذا الملف يحظى بدعم مباشر وقوى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و عرضت جهود المجلس في ملف تمكين المرأة عبر التعاون مع الوزارات ومختلف الهيئات والمؤسسات وشركاء التنمية.

فيما استعرضت السفيرة ريكا إيلا  جهود بلادها في مجال رعاية الأطفال من أجل دعم المرأة العاملة، مؤكدة أن فنلندا تقدم الدعم لكل من الأم والأب العاملين لدعم الأسرة، فضلاً عن بذل الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة.

تناول اللقاء عرض دور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإشارة الى جهود مكتب شكاوى المرأة ، والاطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والفتيان برعاية السيدة انتصار السيسي،  وجهود المجلس فى التوعية 
من خلال حملات طرق الأبواب في مختلف قرى وأحياء المحافظات ، علاوة على جهود المجلس ضمن المشروعات القومية مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعلى هامش اللقاء ، اطلعت السفيرة ريكا إيلا على نماذج من المنتجات اليدوية من نتاج الورش الحرفية  والتدريبات المختلفة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة للنساء في مختلف المحافظات، حيث أبدت إعجابها وتقديرها لهذه المنتجات التي تعكس الثقافة المصرية الأصيلة.


شهد اللقاء حضور كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس،والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس،  والأستاذة داليا سعيد مدير الادارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعي التثقيف المالي وريادة الأعمال بالمجلس والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني.

القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الزمالك

تامر عبد الحميد يهاجم لاعب الزمالك خلال مواجهة زيسكو

الزمالك

يحتاج خبرات أكثر.. رضا عبد العال يطالب برحيل عبد الرؤوف

الزمالك

الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله السعيد

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد