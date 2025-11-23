المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم السفيرة ريكا إيلا سفيرة فنلندا بالقاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تمكين المرأة.

رحبت المستشارة أمل عمار بسفيرة فنلندا في مستهل اللقاء، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ملف تمكين المرأة، مؤكدة على أن هذا الملف يحظى بدعم مباشر وقوى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و عرضت جهود المجلس في ملف تمكين المرأة عبر التعاون مع الوزارات ومختلف الهيئات والمؤسسات وشركاء التنمية.

فيما استعرضت السفيرة ريكا إيلا جهود بلادها في مجال رعاية الأطفال من أجل دعم المرأة العاملة، مؤكدة أن فنلندا تقدم الدعم لكل من الأم والأب العاملين لدعم الأسرة، فضلاً عن بذل الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة.

تناول اللقاء عرض دور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإشارة الى جهود مكتب شكاوى المرأة ، والاطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والفتيان برعاية السيدة انتصار السيسي، وجهود المجلس فى التوعية

من خلال حملات طرق الأبواب في مختلف قرى وأحياء المحافظات ، علاوة على جهود المجلس ضمن المشروعات القومية مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعلى هامش اللقاء ، اطلعت السفيرة ريكا إيلا على نماذج من المنتجات اليدوية من نتاج الورش الحرفية والتدريبات المختلفة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة للنساء في مختلف المحافظات، حيث أبدت إعجابها وتقديرها لهذه المنتجات التي تعكس الثقافة المصرية الأصيلة.



شهد اللقاء حضور كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس،والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس، والأستاذة داليا سعيد مدير الادارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعي التثقيف المالي وريادة الأعمال بالمجلس والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني.