النصر يكتسح الخليج برباعية في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر نظيره الخليج، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت رباعية النصر عن طريق جواو فيليكس وويسلي تيكسيرا وساديو ماني وكريستيانو رونالدو في الدقائق 39، 42، 77، 90+6.

فيما جاء هدف الخليج عن طريق مراد هوساوي في الدقيقة 47.

وشهدت الدقيقة 90+1، حصول ديميتريوس كورييليس على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينييجو مارتينيز، أيمن يحي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو، جواو فيليكس.

خط الهجوم: ساديو ماني،ويسلي تيكسيرا، كريستيانو رونالدو.