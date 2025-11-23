حقيقة اختفاء جيل كامل.. بيان عاجل من ليلى عبد اللطيف

تصدر اسم ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، تريندات محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها بيان على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، والذى كشفت فيه عن أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى والذى تتوقع فيها باختفاء مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 لأسباب مجهولة، تؤكد خلاله أن مقطع الفيديو المنتشر مفبرك وليس لها علاقة به.

ونشرت ليلى عبد اللطيف بيانا رسميا عبر حسابها على إنستجرام، أكدت فيه أن المقطع مزيف ومفبرك بالكامل، ولا يمت لها أو لتوقعاتها بأي صلة.

وشددت على أن أي محتوى لا تظهر فيه بالصوت والصورة يعد محتوى مضللاً يهدف إلى التشويش على الرأي العام والإساءة إلى مصداقيتها.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي