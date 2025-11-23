تقارير أمريكية عن خطوات صارمة تجاه الإخوان.. وموسى: التجربة المصرية أصبحت نموذجا عالميا

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على تطور عاجل، إن وسائل إعلام أمريكية تداولت معلومات حول استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

واعتبر موسى، أن هذا التحرك، إذا أقر رسميًا، سيمثل ضربة قوية للتنظيم على الساحة الدولية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى، أن ترامب يتجه لاعتماد تصنيف شديد الصرامة بحق الجماعة، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس تغيرًا دوليًا مهمًا ورسالة حاسمة لكل الجهات التي تقدم دعمًا للإخوان.

كما شدد على أن التجربة المصرية في مواجهة الجماعة باتت تدرس عالميًا باعتبارها واحدة من التجارب الأكثر فاعلية.

وأشار موسى، إلى أن القرار الأمريكي المحتمل سيصاحبه حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل ملاحقة كوادر التنظيم، وتجميد أموالهم، وإغلاق مقارهم ووسائلهم الإعلامية، إلى جانب فرض قيود على السفر ومنع أي تمويل داخلي أو خارجي قد يصل إليهم، وكذلك حظر تعامل المؤسسات المصرفية مع أي شخص أو كيان مرتبط بالجماعة.

وفي ختام حديثه، أكد موسى أن هذا التحرك الأمريكي قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية دولية، مشيرًا إلى أن تأثير القرار حال صدوره سيكون واسعًا وسيحدث ضغطًا أكبر على التنظيم في مختلف أنحاء العالم.