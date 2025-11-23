قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

خالد يوسف

في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية، من خلال رابط الاستعلام المخصص، يمكن لكل مواطن معرفة مكان لجنته الانتخابية بالتفصيل، مما يسهم في تسهيل عملية التصويت وضمان مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

تُجرى غدًا الاثنين، عملية الاقتراع في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط هــــنــــا، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

ويتمكن المواطنون من معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بهم ورقمهم الانتخابي من خلال الرقم القومي الخاص بهم عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

يمكن الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025، عبر اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

ـ اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

ـ  إدخال الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم

ـ  اضغط على أيقونة الاستعلام.

ـ يظهر مكان لجنتك الانتخابية.

طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:

ـ الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.

ـ إرسال رسالة نصية «SMS» بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.

ـ تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب 2025

انتهت انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، في الخارج، ومن المقرر أن تبدأ في الداخل غدا 24 و25 نوفمبر، على تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

ومن المقرر أن، تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

