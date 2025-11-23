صوتك هيفرق ..عضو بالشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

دعا النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب حماة وطن بمحافظة بني سويف ، المصريين من له حق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 ، وتابع قائلاً: صوتك هيفرق في إنتخابات مجلس النواب ، وفي إختيار مرشحك ليمثلك تحب قبة البرلمان .



وأشار" جعفر" في تصريحات صحفية لع له ، أن المشاركة بكثافة في التصويت في إنتخابات مجلس النواب ، ضمانة قوية لاختيار برلمان قوي يعبر عن صوت المواطنين مشيراً أن الضوابط والمحظورات التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات تضمن نزاهتها وشفافيتها ،والمشاركة تقضي علي علي اي محاولات تشويه العملية الانتخابية

وأضاف " عضو مجلس الشيوخ" ، أن المصريين في الخارج سواء في المرحلة الاولي أو الثانية التي اجريت بالخارج علي مدار يومين أظهرت صورة مشرفة للمشاركة وتعكس مدي الوعي بأهمية المشاركة وان الصوت الانتخابي هو الفيصل موضحاً ان المصريين في الداخل سيشاركوا بكثافة في التصويت في المرحلة الثانية لاختيار من يمثلهم بشافية إيماناً منهم بأن الصوت سيفرق وان الصندوق سيكون حاسم في نجاح مرشح عن آخر .



تنطلق غدا وعلى مدار يومين انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة تشمل قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.