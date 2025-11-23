المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا

أكد رئيس المنظمة المصرية الألمانية ماجد سعد اليوم /الأحد/ أن الجالية المصرية في ألمانيا حريصة على أن تكون في قلب العملية السياسية والانتخابية .. قائلا :"إن المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب بالخارج كانت أكثر دقة وشهدت إقبالا كثيفا مقارنة بالمرحلة الأولى وأنها بسلام دون أى معوقات".

وأفاد سعد - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار، - بأن السفارة المصرية في برلين والقنصليات المصرية في فرانكفورت وهامبورج فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث يتعين على الناخب فقط الحضور ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري للإدلاء بصوته.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تداركت كل الأخطاء التي تمت في المرحلة السابقة، وحرصت على تيسير كافة الإجراءات الإدارية، كما كان أغلب الناخبين على علم بدوائرهم الانتخابية..موضحا أن المنظمة المصرية الألمانية قامت بدورها في نشر المنشورات الخاصة بالمحافظات والدوائر الانتخابية على الصفحات الرسمية للسفارة والقنصليات.