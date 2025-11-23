انتخابات النواب.. إعداد وتجهيز 10 مقرات بمراكز شباب كفر الشيخ| صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جاهزية المقرات الانتخابية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة والانتهاء من الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية بمراكز الشباب وعددها 10 مراكز وذلك قبل بدء التصويت المقرر انعقاده في يومي الاثنين، الثلاثاء 24، 25 نوفمبر من هذا الأسبوع وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

كما أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب الـ 10 التي بها مقار انتخابية هي "زهران بسيدي غازي، دمرو و أبو العزايم وإصلاح شالما وسد خميس بسيدي سالم، 8 المعمورة و القليعة بالحامول، الصافية وأبو زيادة ونويش بدسوق، شنو بكفر الشيخ" وقد اتخذت مراكز الشباب كافة الاستعدادات لتوفير سبل الراحة وتذليل أي معوقات أمام سير العملية الانتخابية.

كما جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتابعة مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، للمتابعة على مدار الساعة لكافة المقار الانتخابية بمراكز الشباب والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية وكذلك مشاركة المتطوعين من أعضاء برلمان الشباب والطلائع ونموذج محاكاة الشيوخ وكذا اتحاد شباب يدير شباب واتحاد بشبابها والكيانات الشبابية و أعضاء فرق الجوالة وأندية التطوع بمراكز الشباب أمام المقرات الانتخابية، لمساعدة الناخبين في معرفة مقار لجانهم و تقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات ومرافقتهم حتى مقار لجانهم على مستوى المحافظة وتيسير الإجراءات لهم.

يشارك مليونان و420 ألفًا و 182 ناخبًا في الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 501 مركز انتخابي بـ 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، في انتخابات مجلس النواب و للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في انتخابات مجلس النواب عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/inquiry بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.