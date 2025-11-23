محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات الأسبوع الأول لمبادرة أسرة المستقبل.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة «أسرة المستقبل» التي أطلقت فى المحافظة بهدف تعزيز التماسك الأسري وبناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية داخل الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي المجتمعي.

شهد الأسبوع الأول من المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة شملت 7 لقاءات بالمدارس في 6 إدارات ومعهد أزهري، وعقد ندوات توعوية في مراكز الشباب والمراكز الثقافية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وترسيخ قيم الترابط الأسري والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب جلسات تثقيفية للشباب والفتيات حول مهارات التواصل الأسري وإدارة الخلافات داخل الأسرة.

نجاح المبادرة في الوصول إلى قطاعات واسعة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن النتائج الأولية تعكس نجاح المبادرة في الوصول إلى قطاعات واسعة من المجتمع خلال أسبوعها الأول، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع نطاق الفعاليات خلال الأسابيع المقبلة لضمان وصول المبادرة إلى جميع مدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «أسرة المستقبل» تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وركيزة بنائه، مشيرًا إلى استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والترابط الأسري.

