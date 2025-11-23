كفر الشيخ.. تجهيز 48 مقرًا لانتخابات مجلس النواب في بيلا| صور

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأحد، كافة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، بعد الانتهاء من تجهيز 48 مقراً انتخابياً على مستوى المدينة وقرى المركز، استعدادًا لاستقبال الناخبين يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري، وشملت الاستعدادات تجهيز اللجان والاستراحات وتوفير الاحتياجات اللوجستية لضمان عملية انتخابية منظمة وآمنة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المقار الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لضمان سير العملية الانتخابية بيسر دون أي معوقات، داخل جميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأجرت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية داخل المقار الـ48، منها 8 مقار داخل المدينة و40 مقراً في قرى المركز، مؤكدة الانتهاء من تجهيز مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتوفير أماكن انتظار حضارية ومجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بالإضافة إلى توفير كراسٍ متحركة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما جرى توفير مولدات كهرباء احتياطية، ومقاعد انتظار، ومظلات، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والإنارة في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، ورفع أي إشغالات لضمان سهولة وصول المواطنين إلى المقار الانتخابية خلال يومي الاقتراع.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بيلا، أن جميع المقار أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين والناخبات في العرس الديمقراطي، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن المشاركة الفعالة تمثل دعماً لمسيرة الوطن الديمقراطية وتعزيزاً لاستقراره.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ، أنهت تجهيز 501 مقراً انتخابياً و527 لجنة فرعية، استعدادًا لاستقبال 2 مليون و420 ألفاً و182 ناخباً في انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى المحافظة.