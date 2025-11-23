جامعة كفر الشيخ تصعد عالميا بتصنيف شنغهاي.. ورئيسها: دعم الدولة وراء الإنجاز

أكد الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات جاء نتيجة دعم القيادة السياسية ومنظومة التعليم العالي، إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة داخل الجامعة على مستوى التعليم والبحث العلمي.

وقال «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا غير محدود لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطور الجامعات المصرية وظهورها القوي في التصنيفات الدولية، مضيفا أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتواصلة من أعضاء هيئة التدريس والعمداء والوكلاء والهيئة المعاونة والإداريين، مؤكدًا أن التصنيفات الدولية هي نتاج عمل أكاديمي وبحثي ضخم داخل الجامعة.

وأوضح «إبراهيم» أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدة مؤشرات دقيقة، من بينها جودة أعضاء هيئة التدريس، وحجم النشر العلمي الدولي، وتأثير الأبحاث المنشورة، ومعامل التأثير للمجلات العلمية، إلى جانب الاستشهادات بالبحوث والتعاون الدولي بين الجامعات، كاشفا أن جامعة كفر الشيخ احتلت مراكز متقدمة في عدد من التخصصات هذا العام، حيث جاءت: «العلوم الطبية البيطرية: المركز الأول محليًا ومن الفئة 76–100 عالميًا، والهندسة المدنية: الأول محليًا ومن الفئة 201–300 عالميًا، والعلوم الصيدلية: الثاني محليًا ومن الفئة 201–300 عالميًا، بالإضافة إلى العلوم الزراعية: الثاني محليًا ومن الفئة 101–150 عالميًا».

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن هذا التقدم ينعكس مباشرة على الطلاب، من خلال تعزيز ثقتهم في مؤسستهم التعليمية وقدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى جذب المزيد من الطلاب الوافدين وإبرام شراكات بحثية دولية مع الجامعة، مشددا على أن جامعة كفر الشيخ تمتلك بنية بحثية قوية وبنية تحتية متطورة تدعم التميز العلمي، إلى جانب زيادة ملحوظة في حجم النشر الدولي للأبحاث، وهو ما رسخ مكانتها في التصنيفات العالمية.

