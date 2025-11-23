قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة كفر الشيخ تصعد عالميا بتصنيف شنغهاي.. ورئيسها: دعم الدولة وراء الإنجاز

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات جاء نتيجة دعم القيادة السياسية ومنظومة التعليم العالي، إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة داخل الجامعة على مستوى التعليم والبحث العلمي.

وقال «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا غير محدود لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطور الجامعات المصرية وظهورها القوي في التصنيفات الدولية، مضيفا أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتواصلة من أعضاء هيئة التدريس والعمداء والوكلاء والهيئة المعاونة والإداريين، مؤكدًا أن التصنيفات الدولية هي نتاج عمل أكاديمي وبحثي ضخم داخل الجامعة.

وأوضح «إبراهيم» أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدة مؤشرات دقيقة، من بينها جودة أعضاء هيئة التدريس، وحجم النشر العلمي الدولي، وتأثير الأبحاث المنشورة، ومعامل التأثير للمجلات العلمية، إلى جانب الاستشهادات بالبحوث والتعاون الدولي بين الجامعات، كاشفا أن جامعة كفر الشيخ احتلت مراكز متقدمة في عدد من التخصصات هذا العام، حيث جاءت: «العلوم الطبية البيطرية: المركز الأول محليًا ومن الفئة 76–100 عالميًا، والهندسة المدنية: الأول محليًا ومن الفئة 201–300 عالميًا، والعلوم الصيدلية: الثاني محليًا ومن الفئة 201–300 عالميًا، بالإضافة إلى العلوم الزراعية: الثاني محليًا ومن الفئة 101–150 عالميًا».

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن هذا التقدم ينعكس مباشرة على الطلاب، من خلال تعزيز ثقتهم في مؤسستهم التعليمية وقدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى جذب المزيد من الطلاب الوافدين وإبرام شراكات بحثية دولية مع الجامعة، مشددا على أن جامعة كفر الشيخ تمتلك بنية بحثية قوية وبنية تحتية متطورة تدعم التميز العلمي، إلى جانب زيادة ملحوظة في حجم النشر الدولي للأبحاث، وهو ما رسخ مكانتها في التصنيفات العالمية.
 

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف: مدرسة التلاوة المصرية.. إرث يصنع جيلًا عالميًا جديدًا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

