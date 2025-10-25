برلماني: إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف التايمز إنجاز نوعي يؤكد ريادة التعليم عالميا

ثمّن النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية، من إنجازات تعكس التطور المستمر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026 يعد إنجازًا نوعيًا يبرهن على الجهود المبذولة لتطوير التعليم والبحث العلمي وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد حسين في تصريحاته أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة التعليم والبحث العلمي كقاطرة للتنمية، وهو ما يتجلى في انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والابتكار، كأول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تنضم إلى هذا البرنامج الأوروبي الرائد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الباحثين المصريين على المشاركة في المشاريع البحثية العالمية ونقل الخبرات والمعرفة.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لإطلاق المبادرة الرئاسية “تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة خلال العام الدراسي 2025–2026، معتبرًا أنها تجسيد عملي لرؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع شامل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية.

وأكد حسين أهمية الأنشطة الثقافية التي تنظمها الجامعات المصرية، موضحًا أنها تُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الطلاب، من خلال استضافة رموز الفكر والثقافة والإعلام والأمن القومي في فعاليات تثري الوعي العام وتربط الأجيال الجديدة بتاريخها الوطني.

واختتم النائب الدكتور هشام حسين تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده الجامعات المصرية اليوم من تطوير شامل في البنية التحتية، وجودة التعليم، والبحث العلمي، يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا إلى استمرار دعم الدولة للجامعات، وتشجيع الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي بخطط التنمية الوطنية.