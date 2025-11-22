الانتهاء من تجهيز اللجان الانتخابية في كفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ عن الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية ورفع درجة الجاهزية القصوى داخل لجان ومقار انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وبإشراف ومتابعة مستمرة من المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وصرح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن فرق العمل بالوحدة المحلية تسابق الزمن منذ عدة أيام للانتهاء من اللمسات الأخيرة داخل المدارس والمقار المخصصة لاستقبال الناخبين، حيث تم مراجعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمحيط اللجان، وتجهيز الممرات وكراسي الانتظار وتوفير مظلات لحماية المواطنين من الشمس والأمطار.

وأضاف: كما تمت مراجعة وصلات الكهرباء داخل وخارج اللجان، والتأكد من تشغيل كشافات الإنارة العامة، بالإضافة إلى فحص شبكات المياه والصرف وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من توافر بيئة آمنة ومهيأة لاستقبال المواطنين.

وشملت الاستعدادات أيضاً التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين محيط اللجان وتيسير حركة الدخول والخروج، وكذلك التواصل مع مديرية الصحة لتوفير فرق الإسعاف والطوارئ بجانب اللجان تحسباً لأي طارئ.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن غرفة العمليات بديوان الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الاستعدادات وتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مؤكداً جاهزية كافة اللجان لاستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.