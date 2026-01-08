قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عدوان إسرائيلي جديد ضد جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت ورشة قيد الإنشاء في ساحة حسن بيك في بلدة الطيبة في مرجعيون بجنوب لبنان.

ولاحقا ، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله وحماس في عين الطاينة والمنارة جنوب لبنان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.


وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، إنذاراً جديداً بالإخلاء لقريتي حتا وعين الطاينة جنوب لبنان،  وجاء في البيان أن بنية حزب الله التحتية ستتعرض لهجوم قريباً.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي  إخلاء لسكان قريتي عنان والمنارة في جنوب لبنان.

وأوضح في بيانه أن  القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً قريباً على مواقع تابعة لحماس في المنطقتين،  وطُلب من السكان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.

فيما ، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين في هجوم بسيارة مفخخة في قرية باريكا جنوب البلاد، وقع في وقت سابق و نسب إلى الجيش الإسرائيلي.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال يقول إنه استهدف عنصرين من حزب الله في غارة على بلدة الجميجمة جنوبي لبنان.

وأضافت أن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي، وأن الاحتلال أصدر 991 إخطار هدم خلال العام الماضي.


وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن سلطات الاحتلال تحكم قبضتها على 70% من المناطق المصنفة “ج” وأن سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية.

لبنان غارة إسرائيلية جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس حزب الله

