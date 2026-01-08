قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«الري»: تدبير 147 قطعة أرض بـ 16 محافظة لإقامة 188 مشروعًا خدميًا عليها

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة" بالمرحلتين الأولى والثانية، حيث تم نهو أعمال تأهيل ٩٧٨ ترعة ويجرى استكمال تنفيذ ٢١ ترعة بالمرحلة الأولى بنسبة تنفيذ ٩٨%، كما تم نهو أعمال تأهيل ٣٤٠ ترعة ويجرى استكمال تنفيذ  ٢١٠ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بنسبة تنفيذ ٦٢% .

وقد وجّه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بمواصلة تنفيذ أعمال التأهيل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة مع مراعاة التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة بالتنسيق مع الجهات والشركات المنفذة .

وصرح الدكتور سويلم أن مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت فى شهر يناير ٢٠١٩ تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان لها دور بارز فى توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التى استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت "حياة كريمة" نموذجا للعالم عن كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين، مشيراً لقيام وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية ، حيث تم تنفيذ مشروعات متنوعة أسهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة، مثل مشروعات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .. حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة ١٨٨ مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .

الري وزير الرى حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وزارة الرى

