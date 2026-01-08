قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس الفلبين يزور الإمارات العربية المتحدة الاثنين المقبل

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
أ ش أ

يقوم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة ومشاهدة توقيع اتفاقيات تجارية ودفاعية بين الفلبين والإمارات.


ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس/، عن وكيلة مكتب الاتصالات كلير كاسترو، قولها إن ماركوس سينضم إلى زعماء العالم الآخرين لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة والمياه والغذاء والاستدامة البيئية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


وأضافت كاسترو أن الرئيسين الفلبيني والإماراتي سيشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي.


يشار إلى أن آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الفلبيني إلى الإمارات العربية المتحدة كانت في شهر نوفمبر عام 2024.
 

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الإمارات العربية المتحدة أسبوع أبوظبي للاستدامة توقيع اتفاقيات تجارية ودفاعية بين الفلبين والإمارات

