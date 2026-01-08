تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية «زاد العزة» الـ112 من مصر إلى قطاع غزة

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة الـ112 من مصر إلى قطاع غزة.

وتستعد الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسيضم المجلس نحو 15 من قادة العالم، بهدف الإشراف على حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم تشكل بعد، إضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار في القطاع.



وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن الدعوات توجّه حاليًا لدول رئيسية للانضمام إلى المجلس، من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، قطر، مصر وتركيا.





