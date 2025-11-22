رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير الدراسة بمعهد النطاف الابتدائي

أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

وقام رئيس المنطقة الأزهرية بالمرور على معهد النطاف الابتدائي، والذي يعمل بنظام الفترتين، وذلك في إطار جولاته اليومية للحرص على متابعة سير الدراسة بمعاهد المنطقة.

وأثناء جولته اطمأن رئيس المنطقة على مدى انتظام الدراسة، حيث شملت الزيارة المرور على الفصول الدراسية وحجرات المعاهد والمعامل.

وحرص على متابعة تواجد الموجهين، وقاعة رياض الأطفال، والاستماع إلى شرح المعلمين، ومشاركة الطلاب في حوارات حول المناهج الدراسية، في جو تفاعلي إيجابي يهدف إلى رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

واطلع الشيخ "طلحة" على طرق تحضير المعلمين، ومدى الالتزام بالخطة الزمنية للمنهج الدراسي، ومتابعة نسب الحضور الطلابي، وتواجد القوى العاملة بالمعاهد، وتعليق القوائم الطلابية على أبواب الفصول، وتعميم نواقص الكتب الدراسية على الطلاب، ومدى الاهتمام بأعمال نظافة المعاهد ومدى تأمينها بالشكل المطلوب، موجهًا بنهاية جولته بتدارك جميع ملاحظات الزيارة.