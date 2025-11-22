انطلاق أكبر معسكرات الوعي البيئي للأطفال في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات معسكرات تنمية الوعي البيئي تحت شعار “مغامرات نيلوس”، بمشاركة 200 طفل وطفلة، في احتفالية مبهجة نظمتها مديرية الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب شباس عمير التابع لإدارة شباب قلين، بمشاركة اتحاد مراكز شباب مصر – فرع كفر الشيخ، وسط حضور كبير من المواطنين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بغرس السلوكيات البيئية الإيجابية لدى النشء، وخطة شاملة لتعزيز الثقافة البيئية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

تضمنت مراسم الاحتفال عرضاً رياضيًا في الكاراتيه، قدمه فريق أكاديمية Town ، Park وعدد من الفقرات والعروض الرياضية، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد وعميد كلية علوم الرياضة بجامعة السويس، والمهندس محمد درويش نائب رئيس مجلس الاتحاد العام، والدكتور محمد السادات، والدكتور علي أبو النور، والدكتور أحمد زينة عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عمر وكوك عضو مجلس الإدارة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن انطلاق أكبر معسكرات الوعي البيئي للأطفال يمثل ترجمة حقيقية لالتزام الدولة بغرس السلوكيات الإيجابية في نفوس النشء، مشيرًا إلى أنّ مشاركة 200 طفل في فعاليات وأنشطة تفاعلية تعكس رؤية واضحة لبناء جيل قادر على فهم قضايا البيئة والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وقال : «نحرص على تقديم برامج تربوية حديثة تُنمي قدرات أبنائنا، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم بالممارسة، لأن وعي الأطفال اليوم هو صمام أمان لمستقبل بيئي أكثر استدامة».

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الاهتمام المستمر من وزارة الشباب والرياضة وشركاء العمل المجتمعي يعزز من نجاح هذه المبادرات، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفل، وما نشهده اليوم ليس مجرد معسكر، بل رسالة دولة تؤمن بأن حماية البيئة تبدأ من وعي صغير، وأن بناء مصر الحديثة يحتاج جيلاً يعرف قيمة مواردها ويحسن استخدامها، وسنواصل دعم كل مبادرة تُسهم في تشكيل وعي أبنائنا، لأنهم الأساس في تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها.

يذكر أن معسكر “مغامرات نيلوس” يمثل نموذجًا متطورًا في التعليم البيئي والتعلم بالممارسة، ويُمكّن الأطفال من اكتساب مهارات جديدة عبر أنشطة تفاعلية تشجعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.