رئيس مياه كفر الشيخ يتفقد المحطة الرئيسية واصطفاف المعدات.. صور

أجرى المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، زيارة تفقدية إلى منطقة مياه كفر الشيخ والمحطة الرئيسية.

يأتي هذا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق رئيس الشركة خلال الزيارة مدير عام المنطقة وعضو اللجنة النقابية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال التشغيل والصيانة.

وقال رئيس الشركة، إن المحطة الرئيسية بكفر الشيخ تعد واحدة من أكبر محطات المياه بالمحافظة، إذ تعمل بطاقة تصميمية 1000 لتر/ثانية، وتُغذي مدينة كفرالشيخ وريف شرق كفرالشيخ بالكامل، وتقع على مساحة 6 أفدنة.

وخلال جولته، تعرّف رئيس الشركة على مديري شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى مديري العموم ومديري الإدارات بالمنطقة، واطلع على سير العمل والجهود المبذولة في مختلف القطاعات.

كما تفقد اصطفاف معدات وسيارات المنطقة، موجهًا بضرورة جاهزية المعدات لمجابهة أمطار فصل الشتاء، وجرى تنفيذ محاكاة عملية لتطهير أحد المطابق باستخدام المعدات المجهزة.

وشملت الزيارة كذلك المرور على المعمل ومراحل تنقية المياه بمحطة مياه رقم (1)، واطمأن رئيس الشركة على جودة المياه والتزام العاملين بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية.