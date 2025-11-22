قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
رئيس مياه كفر الشيخ يتفقد المحطة الرئيسية واصطفاف المعدات.. صور

محمود زيدان

أجرى المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، زيارة تفقدية إلى منطقة مياه كفر الشيخ والمحطة الرئيسية.

يأتي هذا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق رئيس الشركة خلال الزيارة مدير عام المنطقة وعضو اللجنة النقابية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال التشغيل والصيانة.

وقال رئيس الشركة، إن  المحطة الرئيسية بكفر الشيخ تعد واحدة من أكبر محطات المياه بالمحافظة، إذ تعمل بطاقة تصميمية 1000 لتر/ثانية، وتُغذي مدينة كفرالشيخ وريف شرق كفرالشيخ بالكامل، وتقع على مساحة 6 أفدنة.

وخلال جولته، تعرّف رئيس الشركة على مديري شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى مديري العموم ومديري الإدارات بالمنطقة، واطلع على سير العمل والجهود المبذولة في مختلف القطاعات.

كما تفقد اصطفاف معدات وسيارات المنطقة، موجهًا بضرورة جاهزية المعدات لمجابهة أمطار فصل الشتاء، وجرى تنفيذ محاكاة عملية لتطهير أحد المطابق باستخدام المعدات المجهزة.

وشملت الزيارة كذلك المرور على المعمل ومراحل تنقية المياه بمحطة مياه رقم (1)، واطمأن رئيس الشركة على جودة المياه والتزام العاملين بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية.

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

