حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل بشوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

واصل حي شرق كفر الشيخ اليوم الحملات المكثفة لرفع مستوى النظافة والتجميل داخل شوارع وميادين حي شرق، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 وتحسين المظهر الحضاري بالحي.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وبتعليمات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتفريغ صناديق القمامة، وإزالة الإشغالات العشوائية، بالإضافة إلى غسيل الأرصفة وتجميل محيط المدارس والمصالح الحكومية، مع متابعة مستمرة لفرق النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأكد خضراوي محمد خضر، أن حي شرق يعمل وفق خطة يومية لرفع كفاءة الشوارع وتهيئة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مشددًا على أن الأعمال مستمرة دون انقطاع، خاصة بالمناطق المحيطة باللجان الانتخابية لضمان ظهور الحي بالشكل اللائق خلال أيام التصويت.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ أعمالها في مختلف القطاعات، من نظافة وتجميل وإنارة، تنفيذًا لتكليفات المحافظ بالاستعداد التام للاستحقاق الانتخابي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي إطار دعم جهود التجميل والنظافة بحي شرق، شارك في المتابعة، طارق الفحام، نائب رئيس الحي للنظافة والتجميل، الذي أوضح أن فرق النظافة تعمل على مدار الساعة لرفع المخلفات وتحسين الشكل العام للشوارع، بما يليق بأهالي الحي.