قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ4 مراكز محليًا وعالميًا.. جامعة كفر الشيخ تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

صرح الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2025، بعد تصدّرها محليًا في عدد من التخصصات الحيوية وحصولها على مراكز عالمية متقدمة تعكس القوة البحثية والتميز الأكاديمي للجامعة.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم الجامعة في أربعة تخصصات كبرى، حيث حصلت علي المركز الاول محلياً في مجال العلوم البيطرية والمركز 76 – 100 عالميًا، كما حصلت علي المركز الاول محلياً في تخصص الهندسة المدنية والمركز 201 – 300 عالميًا، وجاءت الجامعة في المركز الثاني محلياً في مجال العلوم الزراعية والمركز 101 – 150 عالميًا، أيضاً حصلت الجامعة علي المركز الثاني محلياً في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية والمركز 201 – 300 عالميًا.

ووجه الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمه من جهد ملموس للعمليه التعليمية، والإرتقاء بالمستوى التعليمى لطلبة الجامعات المصرية كافة، والتى تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030م.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2025، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، إن الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا، مؤكدا على أن جميع التخصصات المصنفة عالميا تراع أحدث النظم التعليمية بما تساهم فى خريجين مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن نجاح الجامعة فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصينى هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية (Shanghai Ranking – GRAS) يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الدقيقة اعتمادًا على بيانات موضوعية بالكامل دون أي استبيانات أو آراء بشرية.

ويشمل التصنيف في إصدار عام 2025 نحو 57 تخصصًا تغطي أكثر من 20 ألف وحدة تخصصية تمثلها أكثر من 2000 جامعة من حوالي 92 دولة حول العالم، ما يجعله مرجعًا دوليًا مهمًا لتقييم التميز البحثي على مستوى التخصصات.

ويرتكز التصنيف على 9 مؤشرات موزعة على خمس فئات رئيسية تشمل جودة أعضاء هيئة التدريس ذوي المكانة العالمية، والإنتاج البحثي رفيع المستوى، وجودة النشر، وتأثير الأبحاث، والتعاون الدولي، وتعتمد منهجيته على قواعد بيانات عالمية مثل Web of Science وInCites، مع اشتراط حد أدنى من المنشورات لدخول أي جامعة ضمن كل تخصص.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات شنغهاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

احمد عيد

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عيد.. تفاصيل

الونسو

تشابي ألونسو يبرر تراجع أهداف مبابي ويشيد بكورتوا قبل مواجهة إلتشي في الليجا

شيكوبانزا

أحمد عبد الرؤوف يكشف عن موقف شيكو بانزا من مواجهة زيسكو

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد