بـ4 مراكز محليًا وعالميًا.. جامعة كفر الشيخ تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات

صرح الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2025، بعد تصدّرها محليًا في عدد من التخصصات الحيوية وحصولها على مراكز عالمية متقدمة تعكس القوة البحثية والتميز الأكاديمي للجامعة.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم الجامعة في أربعة تخصصات كبرى، حيث حصلت علي المركز الاول محلياً في مجال العلوم البيطرية والمركز 76 – 100 عالميًا، كما حصلت علي المركز الاول محلياً في تخصص الهندسة المدنية والمركز 201 – 300 عالميًا، وجاءت الجامعة في المركز الثاني محلياً في مجال العلوم الزراعية والمركز 101 – 150 عالميًا، أيضاً حصلت الجامعة علي المركز الثاني محلياً في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية والمركز 201 – 300 عالميًا.

ووجه الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمه من جهد ملموس للعمليه التعليمية، والإرتقاء بالمستوى التعليمى لطلبة الجامعات المصرية كافة، والتى تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030م.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2025، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، إن الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا، مؤكدا على أن جميع التخصصات المصنفة عالميا تراع أحدث النظم التعليمية بما تساهم فى خريجين مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن نجاح الجامعة فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصينى هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية (Shanghai Ranking – GRAS) يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الدقيقة اعتمادًا على بيانات موضوعية بالكامل دون أي استبيانات أو آراء بشرية.

ويشمل التصنيف في إصدار عام 2025 نحو 57 تخصصًا تغطي أكثر من 20 ألف وحدة تخصصية تمثلها أكثر من 2000 جامعة من حوالي 92 دولة حول العالم، ما يجعله مرجعًا دوليًا مهمًا لتقييم التميز البحثي على مستوى التخصصات.

ويرتكز التصنيف على 9 مؤشرات موزعة على خمس فئات رئيسية تشمل جودة أعضاء هيئة التدريس ذوي المكانة العالمية، والإنتاج البحثي رفيع المستوى، وجودة النشر، وتأثير الأبحاث، والتعاون الدولي، وتعتمد منهجيته على قواعد بيانات عالمية مثل Web of Science وInCites، مع اشتراط حد أدنى من المنشورات لدخول أي جامعة ضمن كل تخصص.