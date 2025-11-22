محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بقرعة حج الجمعيات لعام 2026

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026م / 1447هـ، والتي أعلنت نتائجها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن إجمالي الفائزين من محافظة كفرالشيخ، بلغ 631 فائزاً من مختلف الإدارات الاجتماعية بالمحافظة، مؤكدًا على أن الدولة تولي عناية كبيرة بملف خدمات الحج وتوفير أفضل سبل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة إعلان النتائج وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أن القرعة الإلكترونية تمت وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد الفائزين بإدارة بلطيم بلغ 204 فائزين، تلتها إدارة كفرالشيخ بعدد 117 فائزًا، ثم إدارة مطوبس بعدد 82 فائزًا، بينما بلغ عدد الفائزين في إدارة فوه 59 فائزًا، وفي إدارة دسوق 55 فائزًا، وفي إدارة سيدي سالم 33 فائزًا، فضلًا عن فوز 30 فائزًا من إدارة الحامول، و25 من إدارة بيلا، و14 من إدارة الرياض، و12 من إدارة قلين.

وأشار إلى أن هذه الأعداد جاءت وفق الحصص المحددة لكل إدارة وبناءً على القوائم الواردة من الجمعيات الأهلية، حيث شاركت 3 جمعيات من بلطيم، و6 جمعيات من كفرالشيخ، و7 جمعيات من مطوبس، و6 من فوه، و8 من دسوق، و7 من سيدي سالم، و5 من الحامول، و3 من بيلا، و4 من الرياض، و3 من قلين، مشيرًا إلى أن الفوز بقرعة الحج نعمة كبيرة تستوجب الشكر، داعيًا الفائزين إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة وتقديم صورة مشرفة تمثل المحافظة.