أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
برلمان

أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

تجتمع اليوم، الأحد، أحزاب القائمة الوطنية (من أجل مصر)، قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي تشمل قطاعي القاهرة وشمال ووسط الدلتا و شرق الدلتا.

وتنطلق غدا المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب  في الداخل  والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر مستشاري الهيئات القضائية منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام المحلية والدولية الانتخابات البرلمانية

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الانفلونزا

المدرسة كلها مريضة سعال وحرارة لا تزول.. الصحة ترد على شائعات السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-11-2025 في مصر

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: انتهاء استعدادات 13محافظة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 | تفاصيل

بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة توقف الحرب دون إشعال أزمة جديدة؟

بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة لوقف الحرب بدون إشعال أزمة جديدة؟

ايمان علاء عروس المنوفية

فرح قلب جنازة| ابن عمة عروس بنها لـ “صدى البلد”: شيلنا العربية من فوق الضحية بعدما طارت من الباب أثناء الزفة

بالصور

مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الشرقية يتفقد لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 في الزقازيق |شاهد

بالأسماء.. فوز450 شخصا بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية بالشرقية

نجوم الفن والمجتمع في عيد ميلاد أمل رزق وابنتها لمى كتكت.. شاهد

ماذا يحدث في سد النهضة وتوشكى؟

تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة

هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع

إطلالة هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع تثير الجدل بموسم الرياض

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

