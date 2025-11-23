دعم الدولة يبدأ من صندوق التصويت.. برلماني يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب

دعا النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواسعة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني، وأن صوت كل مواطن «هيفرق» في تحديد شكل البرلمان القادم وقدرته على تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه.

وأكد حافظ في تصريحات صحفية، أن الإقبال الكبير على اللجان يعزز ثقة المجتمع في المؤسسات الدستورية، ويُحبط أي محاولات لتشويه الاستحقاق الانتخابي أو إثارة البلبلة حوله، مشددًا على أن الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات كفيلة بتأمين عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المصريين في الخارج قدموا نموذجًا وطنيًا مشرفًا عبر مشاركتهم في المرحلتين، ما يعكس وعيًا متناميًا بأهمية الصوت الانتخابي ودوره في بناء المستقبل، مؤكدًا أن المصريين في الداخل سيواصلون هذا المشهد الوطني من خلال الحضور القوي داخل اللجان.

وأضاف حافظ أن المشاركة الواسعة تمنح البرلمان القادم قوة وتمثيلًا حقيقيًا، وتؤكد أن صوت المواطن هو الأساس في اختيار من يمثله تحت قبة المجلس، مؤكدًا أن الانتخابات الحالية تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار.