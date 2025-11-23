المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. تفاصيل الفردي والقائمة وعدد المقاعد بكل دائرة

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا قالت فيه إنها بدأت سلسلة المحتوى السياسي التوعوي المتعلق بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تنشر فيها كل ما يتعلق بدوائر الانتخاب في هذه المرحلة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على ضرورة استمرار تفعيل التواصل الذي هو جزء لا يتحزأ من مهام الوزارة، وتكثيف نشر المحتوى السياسي التوعوي، الذي يمكن المواطنين من معرفة واجباتهم وحقوقهم السياسية، ويمكنهم من المساهمة في تحديد مستقبلهم، على أن يكون المحتوى التوعوي منشور في قوالب صحفية جديدة، يمكن الإطلاع عليها بسهولة.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الثانية لمجلس النواب ٢٠٢٥ في ١٣ محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتضم محافظات المرحلة الثانية ٧٣ دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، ودائرتين للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.