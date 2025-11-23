قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
برلمان

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس  2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024،  بزيادة سجلت 11.9%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

مستهدفات الهيئة 

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

تطوير سوق التأمين 

يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ  أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة وثائق صناديق استثمار زيادة مصادر العملة الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

