قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تطلق خطة شاملة للترويج وجذب رؤوس الأموال إلى مدينة الجلالة

حسام هيبة
حسام هيبة
أ ش أ

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن خطة الترويج لمشروعات مدينة الجلالة تتضمن طرح الفرص الاستثمارية بالمدينة على خريطة مصر الاستثمارية، وإدراجها ضمن الفرص ذات الأولوية في كافة الزيارات الترويجية الخارجية للفرص الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، خاصة في الخليج وشرق آسيا، نهاية بإطلاق مؤتمر دولي للترويج للفرص الاستثمارية على أرض الجلالة.
 

جاء ذلك خلال قيامه ومساعد رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للتطوير والمشروعات بجولة تفقدية بمشروعات مدينة الجلالة بغرض وضع اللمسات النهائية على خطة الترويج لفرص الاستثمار بالمدينة.


وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة أن المشروعات القائمة بالفعل بالمدينة تظهر التناغم بين جهاز المدينة والقطاع الخاص؛ ما يزيد من جاذبية المدينة..فنجاح المشروعات القائمة هو ما سيجذب المشروعات المستقبلية.

مشروعات مدينة الجلالة


واستعرض مسؤول مشروعات مدينة الجلالة جهود الدولة في ترفيق المدينة وفق أعلى المعايير العالمية لإمكانية توفير تجربة إقامة فريدة للمواطنين والسائحين على كامل مساحة مدينة الجلالة والتى تبلغ ١٧١٥٠ فدانا، وارتفاع ٨٠٠ متر يربطهم طرق جبلية وتليفريك منتظم؛ ما يخلق تنوعا مناخيا وبيئيا شديد الاستثنائية وتفرد مكانى في مصر وعلى بانوراما بحرية مطلة على البحر الأحمر، مضيفا أن الدولة قامت بدورها وهو تنمية مدينة الجلالة وإعدادها لاستقبال الاستثمارات الخاصة والآن يأتى دور مجتمع الأعمال فى التطوير والتشغيل لضمان استدامة التنمية.

خريطة مصر الاستثمارية


وتعرض خريطة مصر الاستثمارية حاليا (٩) فرص استثمارية مكتملة بالمدينة، وهى مارينا اليخوت والفندق الساحلى ومدينة الألعاب المائية ، ومستشفى الجلالة ، والحي السكنى الراقى، والداون تاون أفينيو والمحور الخدمي الرئيسي للمدينة، ومنتجع ريزورت (٥) ، ومنتجع ريزورت (٧) ، وفندق الجلالة الجبلى أعلى هضبة الجلالة ، ورويال كومباوند ، ومنتجع الجلالة هايتس، ويتم عرض هذه الفرص الاستثمارية وفق عدة نظم استثمارية منها الشراكة مع القطاع الخاص وحق الانتفاع والتملك والإدارة والتشغيل.

حوافز الاستثمار فى مدينة الجلالة


وأضاف أن أهم حافز للاستثمار فى مدينة الجلالة هى المدينة نفسها ، حيث قامت الدولة بإنشاء بنية تحتية مرتفعة الكفاءة، من طرق ومحطات رفع للمياه وشبكات للكهرباء والصرف الصحى ، ثم أنشأت المشروعات الرئيسية لإشغال المدينة من مستشفى وجامعة ومساكن للعاملين، بالإضافة إلى موقع المدينة شديد التميز وطبيعتها الجبلية ومناخها الرائع طوال العام؛ ما يخلق فرص ضخمة للسياحة بكافة أنواعها (الترفيهية والبيئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات ) .


وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تضم مدينة الجلالة المارينا الرئيسية لليخوت على البحر الأحمر ، بعد اكتمال خطط التطوير ، حيث تستطيع استقبال ٦٠٠ يخت ومركب ، كما أن المارينا ملحق بها سعة فندقية كبيرة قادرة على استيعاب سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية معا بالإضافة إلى مراكز إدارية وتجارية تسمح بإقامة كاملة بالمدينة وإقامة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة بالمدينة .

مشروعات مدينة الجلالة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الجلالة الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الفرنسي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

وزير الخارجية يدعو الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها في مصر

القوات المسلحة الكونغولية

الكونغو الديمقراطية: الجيش يدعو الوسطاء الأمريكيين والقطريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هجمات المتمردين

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد