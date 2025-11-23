هيئة الاستثمار تطلق خطة شاملة للترويج وجذب رؤوس الأموال إلى مدينة الجلالة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن خطة الترويج لمشروعات مدينة الجلالة تتضمن طرح الفرص الاستثمارية بالمدينة على خريطة مصر الاستثمارية، وإدراجها ضمن الفرص ذات الأولوية في كافة الزيارات الترويجية الخارجية للفرص الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، خاصة في الخليج وشرق آسيا، نهاية بإطلاق مؤتمر دولي للترويج للفرص الاستثمارية على أرض الجلالة.



جاء ذلك خلال قيامه ومساعد رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للتطوير والمشروعات بجولة تفقدية بمشروعات مدينة الجلالة بغرض وضع اللمسات النهائية على خطة الترويج لفرص الاستثمار بالمدينة.



وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة أن المشروعات القائمة بالفعل بالمدينة تظهر التناغم بين جهاز المدينة والقطاع الخاص؛ ما يزيد من جاذبية المدينة..فنجاح المشروعات القائمة هو ما سيجذب المشروعات المستقبلية.

مشروعات مدينة الجلالة



واستعرض مسؤول مشروعات مدينة الجلالة جهود الدولة في ترفيق المدينة وفق أعلى المعايير العالمية لإمكانية توفير تجربة إقامة فريدة للمواطنين والسائحين على كامل مساحة مدينة الجلالة والتى تبلغ ١٧١٥٠ فدانا، وارتفاع ٨٠٠ متر يربطهم طرق جبلية وتليفريك منتظم؛ ما يخلق تنوعا مناخيا وبيئيا شديد الاستثنائية وتفرد مكانى في مصر وعلى بانوراما بحرية مطلة على البحر الأحمر، مضيفا أن الدولة قامت بدورها وهو تنمية مدينة الجلالة وإعدادها لاستقبال الاستثمارات الخاصة والآن يأتى دور مجتمع الأعمال فى التطوير والتشغيل لضمان استدامة التنمية.

خريطة مصر الاستثمارية



وتعرض خريطة مصر الاستثمارية حاليا (٩) فرص استثمارية مكتملة بالمدينة، وهى مارينا اليخوت والفندق الساحلى ومدينة الألعاب المائية ، ومستشفى الجلالة ، والحي السكنى الراقى، والداون تاون أفينيو والمحور الخدمي الرئيسي للمدينة، ومنتجع ريزورت (٥) ، ومنتجع ريزورت (٧) ، وفندق الجلالة الجبلى أعلى هضبة الجلالة ، ورويال كومباوند ، ومنتجع الجلالة هايتس، ويتم عرض هذه الفرص الاستثمارية وفق عدة نظم استثمارية منها الشراكة مع القطاع الخاص وحق الانتفاع والتملك والإدارة والتشغيل.

حوافز الاستثمار فى مدينة الجلالة



وأضاف أن أهم حافز للاستثمار فى مدينة الجلالة هى المدينة نفسها ، حيث قامت الدولة بإنشاء بنية تحتية مرتفعة الكفاءة، من طرق ومحطات رفع للمياه وشبكات للكهرباء والصرف الصحى ، ثم أنشأت المشروعات الرئيسية لإشغال المدينة من مستشفى وجامعة ومساكن للعاملين، بالإضافة إلى موقع المدينة شديد التميز وطبيعتها الجبلية ومناخها الرائع طوال العام؛ ما يخلق فرص ضخمة للسياحة بكافة أنواعها (الترفيهية والبيئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات ) .



وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تضم مدينة الجلالة المارينا الرئيسية لليخوت على البحر الأحمر ، بعد اكتمال خطط التطوير ، حيث تستطيع استقبال ٦٠٠ يخت ومركب ، كما أن المارينا ملحق بها سعة فندقية كبيرة قادرة على استيعاب سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية معا بالإضافة إلى مراكز إدارية وتجارية تسمح بإقامة كاملة بالمدينة وإقامة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة بالمدينة .